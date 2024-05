Alberto Gamero revela el nombre de los dos delanteros que quería y Millonarios no le trajo

A pesar de haber salvado el semestre en la competencia local, en la Libertadores no marchan nada bien. Haciendo parte del Grupo E, están al borde de la eliminación y se han visto superados por Bolívar o Palestino, clubes que, en la previa, parecía iba a superar sin dificultad.

Para los aficionados bogotanos, no haber logrado una buena participación a nivel internacional, es firmar otra vez un fracaso que ha sido recurrente desde hace 26 años. En 1998 fue la última vez que los ‘embajadores’ pasaron de la primera ronda a nivel sudamericano, de ahí en adelante, no lo han logrado.

Entre las razones que emergen sobre la salida que podría estarse dando esta misma noche, salió a la luz una dada por el entrenador al mando, Alberto Gamero, que hace presión directa sobre las directivas del mismo club: “Muchos de los jugadores que pedimos no pudieron venir, pero de los que trajimos el 99% son del gusto mío”.

En esa declaración dada a AS Colombia , el técnico samario acepta que los refuerzos de peso que tanto han reclamado los hinchas para torneos internacionales, sí eran necesarios y se gestionaron, pero “no se pudo por temas de contrato y cláusulas”. “Por Pablo Sabbag y Yony González se hizo el intento”, indicó Gamero.

Defendiendo el trabajo que ve día a día en las fuerzas básicas, hizo frente a las críticas por afrontar el torneo sudamericano con varios jóvenes: “Que yo meta jóvenes y debutantes en la Libertadores no significa que lleven una semana entrenando conmigo, no me da miedo ponerlos a jugar”.