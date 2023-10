Alfredo Arias, con celular en mano, explotó contra el arbitraje tras el ‘batacazo’ del Cúcuta en Medellín

Cúcuta Deportivo protagonizó este jueves uno de los ‘batacazos’ más sonados del fútbol colombiano en este 2023. Después de caer en condición de local (1-0), el elenco motilón estaba obligado a ganar en el Atanasio Girardot si quería eliminar a Independiente Medellín y acceder a la semifinal de la Copa Betplay.

A punta de gallardía y efectividad, el elenco rojinegro mostró los dientes y sentenció la victoria 2-1 que llevó todo a la definición desde el punto penal. Jefry Zapata abrió el marcador al minuto 25 y Joider Micolta alargó al diferencia en el segundo tiempo, al punto que el Cúcuta llegó a soñar con llevarse el tiquete en el tiempo reglamentario.

No obstante, el DIM consiguió el empate sobre los minutos finales y logró alargar la serie hasta la tanda, en la que, nuevamente, el arquero argentino Ezequiel Mastrolía salió como héroe tal como había sucedido en los octavos de final contra Junior.

Mastrolía atajó el último penal de la tanda que cobró Diego Moreno y desató el estallido en el banquillo visitante, que celebró a rabiar sobre el césped del Atanasio, mientras, en la cabina del VAR, se hacía la revisión de la posición del arquero antes del remate.

Unos segundos después, el árbitro central marcó el final, considerando, según sus asistentes, que Mastrolía estaba pisando con el talón de su pie izquierdo la línea de fondo.

El momento exacto del remate del último penal cobrado por Diego Moreno. | Foto: Captura Win Sports

Alfredo Arias se quejó

En redes sociales se armó un debate sobre el posible adelantamiento del portero argentino y la imagen del momento exacto llegó a manos de Alfredo Arias, técnico del Medellín, que no dudo ni un segundo en cuestionar la decisión arbitral ante las cámaras.

“Sin duda que es un momento triste por que perdemos el invicto acá en nuestra cancha. Era un partido que no se podía perder, ni se debía perder, pero bueno, tocó. Tenemos que hacer los análisis objetivos de por que hoy perdimos el partido, no voy a caer en la fácil de decir que los penales son una lotería, no, nosotros perdimos el partido”, declaró.

Arias encontró las razones de la derrota en que, sobre todo en el primer tiempo, “perdimos los duelos, perdimos las segundas pelotas, no fuimos intentos”. El estratega uruguayo además remarcó que “Medellín es el equipo que más partidos ha jugado en el 2023″, factor que, según él, “en algún momento te pasa factura”.

Cúcuta Deportivo clasificó a semifinales de la Liga Betplay. | Foto: DIMAYOR

“Felicitar al rival que con fútbol logró superarnos en el primer tiempo y después ganarnos el partido. Ahora habrá que enfocar todo lo que podamos ser emocionalmente y racionalmente en la met y en que el grupo y el cuerpo técnico se tiene que enfocar en que el domingo hay que ganar”, afirmó.

Más allá del desgaste y los errores cometidos, Arias no dejó pasar lo que, en su consideración, es un flagrante error de los árbitros. “Voy a decir algo. Los penales no son una lotería, son mejor cobrados y mejor atajados que otros. A mí me gusta practicarlos porque creo que todo lo que se haga con práctica es más difícil de errar”, dijo.

Con celular en mano, el estratega uruguayo intentó demostrar que el último penal se debió repetir. “Me llega una foto. Semana a semana he dicho que se pueden equivocar, pero acá tengo una foto que debe ser la misma del VAR en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”, expresó.