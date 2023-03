América lamenta desde ya la posibilidad latente de descenso del Deportivo Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, y quien ha tomado las riendas del equipo después de años difíciles, en estos momentos mira desde la cima del campeonato colombiano a los demás participantes. Su equipo, por fortuna, volvió a retomar la senda victoriosa bajo la dirección técnica de Alexandre Guimarães, con quien han podido encaminarse para conseguir los resultados que se esperaba se dieran desde el año anterior.

Aunque no debería importarle nada más que su buen momento, el directivo en una reciente entrevista con Los Dueños del Balón de Antena 2 Cali fue consultado por la posibilidad latente que preocupa a su rival de patio, el Deportivo Cali, que podría terminar cerca del descenso al final del año 2023.

En primera medida, dio su opinión sobre el formato que se tiene y lo que, a su parecer, condena a los históricos del fútbol colombiano: “Yo estoy de acuerdo con el descenso por la reclasificación. El promedio es el que desciende a los equipos grandes”.

Adicionalmente, conociendo la dolorosa historia que llevó al América de Cali a la segunda división por cinco años, demostró que lamenta desde ya de la posibilidad latente de descenso para el conjunto verde y que quisiera esto no se convierta en una realidad por beneficio de su rivalidad: “A mí no me gustaría que el Cali se fuera a la B porque es un equipo grande y América lo necesita en competencia”.

Anhelando que este panorama para los azucareros cambie, agregó que desea que se dé una disputa por el título con los dos equipos más importantes del Valle del Cauca: “Qué maravilloso sería una final Cali vs. América para la ciudad”. No solo por lo que significaría en temas deportivos, sino también en beneficio de la economía y otros gremios.

Finalmente, en la conversación se tocó nuevamente el tema del descenso y la manera en que este viene afectando a los equipos históricos del FPC. En este sentido, sentenció que entre “los grandes están los de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla”, mientras que los demás conjuntos que los acompañan no ven inconveniente alguno en cómo se lleva a cabo el sistema para determinar los dos equipos que suben y los dos que bajan de categoría.

Bajo este panorama, actualmente el cuadro del profesor Jorge Luis Pinto no encuentra los resultados y se hunde, fecha tras fecha, en la tabla de posiciones; a la par, tiene que estar atento a la clasificación del descenso, pues de los 20 equipos del torneo, el cuadro ‘azucarero’ se ubica en el puesto 15 de este penoso y tortuoso escalafón que terminaría pasando factura si no corrige el rumbo.

#ZonaLibreDeHumo "Yo votaré para que continúe el promedio, nosotros necesitamos que los 2 equipos de la ciudad sean protagonistas, el @AmericaDeCali necesita de @AsoDeporCali para su grandeza y el Cali necesita de América para su grandeza" @tulioagomez pic.twitter.com/Mv2aBP9nnK — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) March 7, 2023

Actualmente, los ‘azucareros’ tienen un promedio de 1,21, y están por encima del Once Caldas (1,2), Alianza Petrolera (1,06), Unión Magdalena (1,02) y el Atlético Huila (0,17). Lo que preocupa a los seguidores del conjunto azucarero es que el juego no aparece y el equipo no levanta cabeza; de hecho, de los últimos cinco partidos, los dirigidos por Pinto solo han logrado una victoria y dos empates.

En el más reciente cotejo, el Deportivo Cali visitó a Millonarios en El Campín y encajó una nueva derrota por 2-0 contra los orientados por Alberto Gamero, resultado que no cayó bien entre los seguidores, que ya comienzan a ver cómo el fantasma del descenso se asoma, haciendo recordar la tragedia que vivió su rival de patio, América de Cali, que ya supo lo que fue perder la categoría en 2011.

