Amigo de Michael Schumacher destapa impactante revelación sobre el expiloto de la Fórmula 1

Así mismo, reveló que tuvo momentos de tensión en los que se dejaron de hablar por algunas semanas. “ Ambos solíamos ser tercos. No me gustaron algunas cosas y eso es lo que escribí. También eché una mirada crítica a su regreso a Mercedes en 2010. Los resultados me dieron la razón, solo subió al podio una vez cada tres años y luego fue reemplazado por Lewis Hamilton. Fue un final triste y trágico para una superestrella así”.

No obstante, ambos terminaron reconciliando la amistad que tenían para el año 2011. Finalmente, cuando fue consultado sobre qué le diría a su amigo si estuviese recuperado físicamente, en broma dijo: “Le recordaría que me debe una cena (...) Probablemente, me deberá esta redención para siempre. Pero todavía le estoy agradecido porque sin él no habría perdido peso. Por cierto, esta mañana me subí a la balanza. ¡80,8! Schumi estaría orgulloso de mí”, sentenció.