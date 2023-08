Andrés Iniesta se puso el overol por las mujeres y lanzó vehemente crítica a Luis Rubiales: “ha sido inaceptable”

Las palabras de Andrés Iniesta

“Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos”, apuntó el volante de 39 años.