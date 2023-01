Ángel Di María le cuenta al mundo el momento más difícil de su vida: “Mi hija estaba casi muerta”

Para Argentina todavía sigue siendo un sueño difícil de creer lograr la tercera estrella mundialista en Catar 2022. Aquella victoria sobre Francia en Lusail todavía está en pleno descubrimiento de los detalles que solo sus protagonistas pueden contarle al mundo.

Esta vez fue el turno de Ángel Di María, figura indiscutible al recibir el penal para el primer gol y marcar el segundo cuando todo parecía estar encaminado a una noche tranquila. El Fideo se retiró al segundo tiempo a raíz de las molestias físicas que lo mantuvieron en el banquillo durante las fases previas, hecho que lo obligó a sufrir como un hincha más lo que fueron esos últimos diez minutos, la prórroga y los penales.

“Sinceramente, todo lo que vino después de levantar la Copa no lo imaginábamos. Imaginaba levantar la Copa, besarla, pero lo que vivimos al llegar a la Argentina, al día siguiente con la gente, no poder llegar al Obelisco, creo que sobrepasó todo lo que pude haber soñado algún día”, dijo en una emotiva charla con el Diario Olé en la que destapó secretos de lo que vivieron los jugadores de la albiceleste en el Mundial.

Ángel Di María con la medalla de campeón entre sus dientes. - Foto: REUTERS

La unión del equipo fue uno de los aspectos claves, pero también la intensidad con la que cada uno pedía lograr el título por lo que habían vivido de manera individual. Di María, por ejemplo, estuvo a punto de perder a su hija mayor que nació prematura.

“Mía estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando, peleó y peleó. Nada, creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar, cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione”, contó el jugador de la Juventus.

“Mi hija me enseñó a pelearla, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés. Siempre recordamos lo mismo, cómo vamos a bajar los brazos y dejar de creer si nuestra hija luchó por su vida y gracias a Dios hoy está mejor que nunca”, sentenció.

Di María junto a su familia, luego de levantar la Copa del Mundo. - Foto: Instagram @angeldimariajm

Presentía el título en Catar 2022

Argentina llegó como uno de los favoritos al Mundial, pero Di María presentía que las cosas iban a ir mucho más lejos, incluso cuando todo parecía derrumbarse con los dos goles de Mbappé en la final. “Se me caía el mundo, sentí que se nos iba. Por un lado, sentía cuando hablábamos con los chicos que se nos iba. Pero por otro no, que yo hice un gol. Y en cada final que hice un gol, no la perdimos, entonces pensaba ‘no podemos perder’. Estaba con eso en la cabeza”, contó el Fideo.

Después de la final, su esposa publicó un chat la noche antes de levantar la copa en el que aseguraba que la iban a ganar. “Lo había sentido en la Copa América anterior que ganamos, esa misma noche. Sabiendo que no jugaba y de la nada a Leo (Scaloni) se le ocurrió meterme de titular con Brasil y lo supe por la mañana. Le había mandado un mensaje parecido, con Italia hice lo mismo y ahora el de la final”, recordó.

Jugadores de Argentina en el marco de la celebración de su título mundial. - Foto: Getty Images

Al momento de la tanda de penales, Di María se encontraba en el banquillo y un video que se hizo muy viral muestra su reacción cuando rompe en llanto de rodillas tras el penal definitivo que convirtió Gonzalo Montiel. “En ese momento lo que se me cruzó fue agradecer a Dios por haberme dejado ganar la Copa del Mundo. Tengo muchísimos títulos y muchas cosas, 33, y esto era lo que más buscaba”, admitió.

“La misma ilusión de los argentinos era la nuestra; intentábamos bajar, calmar un poco, pero en la concentración teníamos la misma ilusión y ganas, estábamos peor que la gente en Catar” antes de, al fin, levantar el que dice es el mejor trofeo de toda su carrera.