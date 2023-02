Antonio Casale le pone fecha de salida a Alberto Gamero, si no queda campeón; su comentario desató la furia de exjugador

Tres años han pasado desde que el técnico Alberto Gamero decidió tomar la batuta de Millonarios, un equipo del que es considerado hincha por su paso como futbolista y al que soñó dirigir después de tener éxito con el Deportes Tolima. Desde ese entonces, el técnico samario le cambió el chip a un club que venía de más a menos en su fútbol.

No obstante, a pesar de darle un giro drástico al club, la gran falencia del estratega es la falta de títulos. En los últimos años, Millonarios se ha vuelto constante animador del fútbol colombiano con su presencia en los puestos de arriba y en las finales, sin embargo, a pesar de dominar en el todos contra todos, el cuadro embajador ha pinchado en finales dejando a sus hinchas con las ilusiones.

Para este 2023, el equipo de Gamero nuevamente parte como uno de los grandes favoritos para ganar el título de liga. Las expectativas nuevamente han sido altas y más por el comienzo que ha tenido el elenco azul, al ganar todo lo que ha jugado.

Millonarios ha ganado dos partidos en este 2023. - Foto: DIMAYOR

Pero esto no es suficiente para los hinchas y para la prensa partidaria del cuadro azul. Al menos así lo ha demostrado uno de los periodistas que ha hecho público su amor por Millonarios, como lo es Antonio Casale, quien más allá de aplaudir lo que ha hecho Gamero desde su llegada, ya se ‘cansó de perder’ y le exige la estrella al estratega para este año.

Bajo este panorama, Casale se ha parado en la raya y ha asegurado que en caso de no quedar campeón este año, el técnico debe salir del club, algo que generó polémica. “Pues ya van 4 años, si en diciembre no gana la Liga, se tiene que ir… desde el año pasado digo que si este año no es la Liga, no puede ser”, dijo el periodista a una pregunta del exfutbolista Fabián Vargas, quien se unió al debate.

“La Copa [BetPlay 2022] salva el proceso, pero si este año no hay Liga, se tiene que ir. Pero resulta, que esta semana lo van a anunciar por 2 años más. Muy bien por él, pero hay que ganar Liga, maestro”, agregó.

El técnico de Millonarios levantó su primer trofeo con los azules. - Foto: Millonarios Oficial

Ante esto, Vargas le recordó a Casale que a Millonarios no se le podía comparar con equipos como América y Nacional que han venido siendo campeones en los últimos años. Lo dicho por el exjugador que vistió los colores del cuadro bogotano pareció molestar más a Casale, quien contestó: “¿Pedirle un titulito de Liga, después de 4 años, a Gamero, es mucho?… No es fácil quedar campeón con Millonarios, pero si no puedes quedar campeón con Millonarios, como pasó en 35 años; te tienes que ir, maestro. Y si vas 4 años. ¡Ya!”.

El acalorado debate llevó a cada panelista a un punto límite, terminando con una fuerte discusión. “Le estoy diciendo que sí los ha cumplido, porque lo van a renovar 2 años más. Pero, no me está oyendo… Nadie le está quitando la cabeza a nadie. Tienes un problema de compresión y de audición, con el debido respeto”, generando una reacción similar de Vargas: “Hay un problema de comunicación, terrible, suyo, que no le están comprendiendo”.

Por lo pronto, Alberto Gamero se prepara para uno de los objetivos más importantes de esta temporada, la Copa Libertadores. En el torneo continental tienen la exigencia de avanzar a la fase de grupos, pero antes tiene que dejar en el camino a la Universidad Católica de Ecuador, rival al que se enfrentará este jueves.

En caso de vencer a su similar ecuatoriano, los embajadores tendrán que medirse con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Carabobo.