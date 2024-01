Así echó América a Lucas González; el DT rechazó jugosa oferta y lo sacaron por la puerta de atrás

¿Qué pasó?

No obstante, una fuente cercana al joven técnico le dijo a este medio que la mujer los echó personalmente después de hablar casi dos horas, donde nunca les dio una explicación concreta de su decisión. Incluso, la madre de la directiva tuvo que intervenir y le pidió que no diera tantos rodeos.

Lo único que les argumentó, al parecer, es que no se sentía tranquila con el cuerpo técnico y no quería sufrir un papelón en el torneo. Lucas no esperaba salir tan rápido del equipo y confiaba en continuar con el proceso, ya que contaba con el respaldo de los jugadores, los cuales quedaron bastante sorprendidos con el anuncio.