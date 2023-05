Atención: Harold Rivera no va más con Santa Fe; el presidente Eduardo Méndez anunció la salida tras la derrota con Nacional

Tres derrotas consecutivas, sumado al mal panorama en la Liga BetPlay, fueron suficientes para que el técnico Harold Rivera diera un paso al costado y dejara de ser técnico de Independiente Santa Fe.

Luego de la derrota de este jueves ante Nacional por 0-2, el presidente de la institución roja, Eduardo Méndez, confirmó la noticia en rueda de prensa. “He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, anunció.

“Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó la máxima cabeza del club bogotano.

Harold Rivera en el juego ante River Plate. - Foto: AFP

Aunque es muy temprano para decir quién tomará las riendas de Rivera, el presidente Méndez aseguró que “en estos días me reuniré con la junta directiva y evaluaremos nombres de técnicos para lo que viene. Por el momento, confiamos en nuestros jugadores para salir de esta mala racha”.

Con respecto a una posible salida suya, Méndez fue claro y contundente al decir que se quedará porque “hay una junta directiva que me respalda y las decisiones se toman en buena fe”, dijo.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. - Foto: Captura Pantalla Dimayor

Méndez también respaldó a sus jugadores, asegurando que tiene un grupo “profesional” y que se siente “muy tranquilo de lo que tiene”, pues confía en que saldrán de la mala racha en los dos juegos que restan.

¿Qué viene para Santa Fe?

Los cardenales ahora tienen un panorama realmente complicado en sus aspiraciones por clasificar a los ocho mejores. La primera prueba de fuego será el domingo, cuando en su casa reciba al Atlético Huila por la fecha 19. Un empate o una derrota sepultará toda ilusión del equipo bogotano.

Luego de ello, los cardenales visitarán la ciudad de Manizales para enfrentarse con Once Caldas, equipo que si bien está eliminado, pelea por los puntos para evitar el descenso.

Santa Fe vs. Nacional - Foto: DIMAYOR

En cuanto al ámbito internacional, Santa Fe debe esperar hasta el próximo 23 de mayo, cuando se mida en Argentina con Gimnasia de La Plata en un duelo clave por la Copa Sudamericana.

Los leones se ubican terceros en el grupo G con cuatro unidades, tres menos que el líder Universitario de Perú.

David Ramírez Pisciotti peleando un balón en el partido ante Universitario. - Foto: AP

Así está la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Millonarios - 36 puntos (+12 DG)

Atlético Nacional - 34 puntos (+13 DG)

Águilas Doradas - 33 puntos (+7 DG)

América de Cali - 31 puntos (+10 DG)

Boyacá Chicó -27 puntos (+6 DG)

Alianza Petrolera - 27 puntos (+3 DG)

Deportivo Pasto - 26 puntos (+2 DG)

Junior - 24 puntos (-2 DG)

Independiente Santa Fe - 23 puntos (+1 DG)

Independiente Medellín - 23 puntos (0 DG)

La Equidad - 22 puntos (+2 DG)

Tolima - 22 puntos (-3 DG)

Deportivo Pereira - 21 puntos (-2 DG)

Deportivo Cali - 21 puntos (-6 DG)

Envigado - 20 puntos (-4 DG)

Atlético Huila - 18 puntos (-4 DG)

Jaguares de Córdoba - 18 puntos (-8 DG)

Bucaramanga - 17 puntos (-6 DG)

Unión Magdalena - 17 puntos (-10 DG)

Once Caldas - 16 puntos (-7 DG).

*Clasifican los ocho primeros a los cuadrangulares finales que se sortearán en dos grupos.