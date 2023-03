Atención: Millonarios recibe dura noticia minutos antes del duelo con Mineiro; una figura es baja por lesión

Este miércoles 15 de marzo, en Belo Horizonte, Millonarios jugará todas sus cartas para buscar el anhelado cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores. Los embajadores arriban a este duelo luego de empatar en la ida con Atlético Mineiro a un gol.

La expectativas son altas para el equipo de Gamero, que busca por primera vez en este formato la clasificación a la siguiente instancia. Y aunque los recuerdos de visitar Brasil no son los mejores, el cuadro bogotano hará todo lo posible para dar el batacazo.

Sin embargo, para conseguirlo, el profesor Alberto Gamero ha tenido que echar mano a su nómina para suplir las duras bajas. Si bien en un comienzo se había dicho que Andrés Llinás y Luis Carlos Ruiz no estarían por lesión, a pocos minutos de iniciarse el partido con Mineiro, el club confirmó una nueva baja.

Se trata de Omar Bertel, jugador que se bajó de los once inicialistas tras sufrir un dolor en su tobillo. El club lo confirmó en sus redes sociales de la siguiente manera: “Millonarios FC informa que en entrenamiento Omar Bertel sufrió un esguince de tobillo por lo cual no puede ser tenido en cuenta para el juego de CONMEBOL Libertadores vs Atlético Mineiro. Incapacidad según evolución”, publicó.

