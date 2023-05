‘Bolillo’ Gómez, decepcionado por los casos de indisciplina: “Somos una risa”

Junior de Barranquilla vive una debacle en su actualidad, y no solo por su presente en la Liga colombiana, sino también por la gran polémica que se ha generado en las últimas horas por los actos de indisciplina que han involucrado a cinco jugadores.

Desde la derrota del pasado fin de semana ante Once Caldas, varios jugadores incurrieron en actos de desorden, principalmente el delantero Luis Sandoval, quien arribó a la práctica del lunes en estado de alicoramiento.

El actuar del jugador generó mucha molestia en el cuerpo técnico del Junior, liderado por el ‘Bolillo’ Gómez. El antioqueño comunicó la decisión de no seguir más con el jugador que este jueves arribó a las oficinas del club para rescindir su contrato.

Cinco jugadores habrían sido apartados por actos de indisciplina. - Foto: Twitter - @JuniorClubSA

Ante este panorama, este jueves en horas de la tarde el entrenador salió a dar la cara a los medios de comunicación y hablar sobre este gran escándalo que llega en un momento clave donde se pelea por el ingreso a los ocho mejores.

Sobre el caso de Sandoval, Gómez aseguró que: “Ese tema lo hablé con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.

“Yo también la he embarrado, y en el fútbol hay un alto porcentaje de cosas. Siento dolor por muchachos que son buenas personas, porque dentro de la interna del grupo no son malos y se les fue la mano en un momento inadecuado”.

Seguido a ello, el antioqueño habló sobre los más recientes actos que involucraron a jugadores como Walmer Pacheco, Ómar Albornoz, César Haydar y José Ortiz. “Acá tenemos opciones de trabajar y el equipo va a sufrir porque quedamos con jugadores importantes afuera, pero confío en los otros muchachos. Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó”.

🔥 “Yo tomé una decisión, de los 5 jugadores, 4 estaban en el equipo titular” Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, DT @JuniorClubSA



#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/7zd24lbP09 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) May 11, 2023

'Bolillo' Gómez habla del mal partido del Junior. - Foto: Youtube Dimayor (1:42): Hernán Darío Gómez. Rueda de prensa de Junior después de su partido con Once Caldas.

Ahora bien, otro de los hombres del cuerpo técnico del ‘Bolillo’ como lo es Edgar ‘Pancer’ Carvajal también habló sobre la gran polémica y contó lo difícil que es. “Este trabajo se debe hacer desde la base, porque desde el hogar vienen con esa formación. Para nosotros es difícil cambiarle la mentalidad del jugador, uno hace el intento de mejorar, pero tenemos que encontrar verdaderos profesionales”.

Finalmente, Gómez habló de las burlas que han hecho al club por este lío. “Actualmente somos una risa. No podemos permitir ahora que Junior sea una burla, que saquen memes y eso”.

El próximo reto para los tiburones será el próximo sábado cuando se mida con Deportivo Pereira, rival que no tiene mayores chances de clasificar a los ocho mejores.

Por otro lado, el cuadro del Bolillo Gómez cerrará el campeonato en busca de la clasificación, midiéndose con Atlético Huila, equipo que está eliminado, pero que luchará por puntos para evitar el descenso.