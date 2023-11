‘Borrado’ de la Selección Colombia pide ser tenido en cuenta: “espero me vuelvan a prestar atención”

Néstor Lorenzo en ambos juegos trató de manejar equipos similares en su nómina, con nombres en el once titular que ya conocen de manera precisa la idea de juego. Tal vez entre las máximas sorpresas pudo estar Kevin Castaño, quien de continuar con el nivel que mostró, dejaría relegado a algunos de los experimentados que ya no rinden de la misma manera.

Uno de esos del mediocampo que no estuvo ni siquiera en la convocatoria reciente, fue Wilmar Barrios, pues a pesar de haber estado en el inicio del proceso, luego fue perdiendo protagonismo a tal punto de no ser tenido en cuenta. En su lugar estuvo precisamente el joven de Cruz Azul quien realizó a la perfección su labor.

Remarcando la entrega en su trabajo, afirmó que no hay espacio donde no demuestre su deseo por ser tenido en cuenta para los equipos de los que hace parte: “Y lo hago, incluso para que el cuerpo técnico de la selección colombiana siempre cuente conmigo ”.

“Esta vez no me llamaron, pero planeo seguir dedicándome al cien por cien a las sesiones de entrenamiento y los partidos para el club, como lo hice antes”, dijo. “Trabajaré y espero que en la próxima pausa internacional el personal técnico me vuelva a prestar atención”, terminó esperanzado de que en septiembre próximo sea requerido nuevamente.