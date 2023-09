🔴 Bucaramanga 0-0 Santa Fe, EN VIVO: ya se juega el partido por la fecha 15 | Minuto a Minuto

El Leopardo, por su parte, tambi茅n est谩 necesitado de ganar con el objetivo de mantenerse vivo en el anhelo de clasificar. Si no logra vencer al cuadro cardenal, el Bucaramanga empezar铆a a despedirse de las finales, faltando todav铆a cinco jornadas por disputar.

La previa de Bucaramanga vs. Santa Fe

Bucaramanga y Santa Fe tienen algo en com煤n este a帽o. No han logrado mantener una regularidad y eso se ve reflejado en la tensa relaci贸n con sus hinchas, que poco a poco se han ido apartando de las tribunas.

Hubert Bodhert, por ejemplo, lleg贸 este semestre a intentar apagar el incendio que dej贸 Harold Rivera, sin embargo, el equipo no responde y ha sufrido dolorosas derrotas fuera de casa como la goleada ante Atl茅tico Nacional (3-0) hace un par de semanas.

El pasado mi茅rcoles, Bodhert dispuso un equipo alternativo para los cuartos de final de Copa Betplay frente a Pereira, dejando fuera del once inicial a Hugo Rodallega, Fabi谩n Sambueza y Ever Valencia, habituales titulares en los choques ligueros.

鈥淵o creo que Pereira no es un equipo f谩cil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja; por ah铆 nos oblig贸 a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador鈥, dijo en su an谩lisis. 鈥淎l final no tuvimos la eficacia, pero me gust贸 el equipo, hizo un buen partido y la llave est谩 abierta en Pereira. Por ah铆 algunas imprecisiones, pero es parte del juego鈥, complet贸.