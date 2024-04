Cambio de líder y nuevo clasificado: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 15

Atlético Bucaramanga sigue imparable en la Liga Betplay 2024-II y se convirtió este fin de semana en el único líder de la tabla de posiciones, aprovechando el tropiezo del Deportes Tolima en su visita a Once Caldas (2-1).

César Farías al fin ha logrado hacer ‘clic’ con sus dirigididos, después de un inicio complicado que incluso lo tuvo a las puertas de haber sido destituido. “Sería mezquino de mi parte no reconocer el esfuerzo de los otros y decir que los otros no me entienden, son cuestiones circunstanciales y de momento, empezaron a fluir las cosas, hay mejor energía, y una mejor tranquilidad para ejecutar, hay mejor estado de forma, un equipo cuando llega a los 14-15 partidos empieza a funcionar de otra manera”, explicó el estratega venezolano.