Carlos Antonio Vélez habló de la crisis de Nacional; apuntó a hinchas, dirigentes y jugadores: “Tengo un olorcito a podrido”

Dijo que el panorama de crisis no solo se logra en el estadio, también en redes sociales desde hace más o menos un año. Recordó que el club que hoy dirige Pablo Repetto, en medio de los momentos difíciles, también se coronó campeón.

“La toxicidad de un grupo de hinchas genera un ambiente perverso y adverso contra las que tiene que jugar el equipo. Ambiente nocivo, personal, dañino, que pesa en el ámbito deportivo. Han cambiado cuatro veces de técnico, los jugadores amenazados”, indicó, y agregó que no se puede generalizar, porque hay un sector de la hinchada que no está de acuerdo con los “subnormales”, refiriéndose a los barristas.

Vélez aseguró que se rompió una alianza perversa de anteriores dirigentes, “con esos que no ponen un peso y se creen dueños”, declaró.

“Habló de la actual dirigencia, que tuvo que tomar decisiones o medidas drásticas que tenían costo político y desgaste acelerado, dijo Vélez. No es lo mismo ser amigote, compadre y hasta socio de los barristas y tóxicos, que ser su contradictor o enemigo, el que les cortó el vaso comunicador fue este grupo dirigencial. Se fueron contra ellos a muerte”, confirmó.

No eximió de la culpa a los dirigentes del equipo. Confirmó que su principal error ha sido establecer un equipo bastante flojo.

Carlos Antonio no tuvo filtros al decir que a Nacional de Paraguay le ayudó el árbitro, que por lo menos debió pitar una de dos penas máximas.

“Desde mi visión de juego no hacen lo suficiente para resolver el problema. Están siendo más parte del lío que de la solución. No me van a decir que alguno de los jugadores tiene contubernios con sus amigos barristas y que de pronto quieren hacer parte de la crisis y el caos”, informó.