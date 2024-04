Carlos Bacca quedó en evidencia por ‘irregular’ acción con el Junior; nueva polémica se toma la Liga Betplay

El sábado 20 de abril, por la jornada número 18 de la Liga Betplay del primer semestre del año, el Junior de Barranquilla se enfrentó con Once Caldas de Manizales. El compromiso se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense.

Y bien, aunque Once Caldas hizo todo lo posible por sacar un buen resultado en condición de visitante, fue el Junior de Barranquilla el que se terminó llevando los tres puntos. El juego finalizó 1 a 0 . El único tanto del compromiso lo anotó José Enamorado. Fue un verdadero golazo.

¿Por qué irregular? Esto se debe a que al hacer el saque de banda, la pelota rebotó primero fuera de la cancha. Si la jugada hubiera terminado en gol, se hubiese tenido que revisar por el VAR porque lo que hizo Bacca no está permitido.

“Un craso error cometió el asistente Zemanate en @JuniorClubSA vs @oncecaldas permitió que se siguiera jugando luego de un MAL Saque de Banda, el balón pegó fuera de la línea e ingresó al campo . Si terminara en gol el VAR debería entrar a anular y repetir el saque”, señaló José Borda en X.

Palabras de Carlos Bacca por polémica que se formó en el partido con Millonarios en El Campín

En días pasados, en el juego entre Junior y Millonarios, en la capital de la República, tras una polémica jugada, los jugadores del cuadro Tiburón decidieron quedarse quietos cuando la pelota estaba en juego. Tras el partido, Bacca explicó la situación. “La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que pasó. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”.