Champions League 2023/24: así quedaron conformados los grupos para la próxima edición

Fase de grupos - Champions League 2023/24

Grupo C: Napoli, Real Madrid, SC Braga, Unión Berlín.

Además, a estos logros sumó los títulos de Liga F y Supercopa de España, con su protagonismo indiscutible en un FC Barcelona arrollador. “Tengo la suerte de jugar en un club espectacular, que me da la oportunidad de jugar con las mejores del mundo y me hace ser mejor. Soy una privilegiada”, declaró.

“Son días difíciles en el fútbol español. Me gustaría recordar un poco lo que ha pasado, creo que como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en un ambiente laboral. Deseo que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore”, señaló al respecto del polémico beso entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y su compañera Jenni Hermoso.

“Me gusta cuando Pep me grita. No le tengo miedo, solo me quiere hacer un mejor futbolista”, dijo al respecto de la reciente imagen en la que se vio discutiendo con su entrenador en un partido de la Premier League.