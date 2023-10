‘Chicho’ Arango mandó mensaje directo a Néstor Lorenzo por su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia

Su mensaje

Sorpresivamente, el delantero no fue tenido en cuenta por Lorenzo. Ante esto, el mismo jugador colombiano mandó un mensaje, asegurando que lo toma como motivación para seguir esperando ese anhelado llamado.

“Uno respeta las decisiones y si uno no aparece en la lista, en mi caso, me motiva a seguir trabajando mucho má s, a seguir teniendo un poco más extendidos los entrenamientos, a hacer muchas cosas más”, dijo en charla con Caracol Radio.

Y agregó: “Yo siempre trabajo para ello, siempre con los pies sobre la tierra, uno respeta las decisiones y si uno no aparece en la lista, por ejemplo, en mi caso, me motiva a seguir trabajando mucho más a seguir teniendo un poco mas extendidos los entrenamientos, a hacer muchas cosas más, aunque vengo haciendo las cosas bien gracias a Dios, vengo anotando, haciendo asistencias, entonces esperando a tener otra oportunidad y para eso me preparo”.