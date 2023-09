🔴 Chile vs. Colombia, EN VIVO: siga en directo el partido de hoy por las Eliminatorias al Mundial 2026

Siga aqu铆 el minuto a minuto

De acuerdo con las estad铆sticas, el combinado nacional no cae en suelo chileno desde hace 15 a帽os. Desde las clasificatorias del a帽o 2010 con el Mundial de Sud谩frica, la tricolor no conoce lo que es caer ante los australes all铆. En las eliminatorias rumbo Brasil 2014, el equipo cafetero gan贸 por 3-1; mientras que para Rusia 2018 empataron a un gol y para Qatar 2022 fue igualdad a dos tantos.