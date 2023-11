Colombia, imparable: bailó a Paraguay y pelea el primer lugar de las Eliminatorias

Después del tanto de la Tricolor, la selección de Paraguay intentó con todas sus fuerzas y virtudes llegar al empate y la posterior remontada, sin embargo, no pudo conseguir ni lo uno ni lo otro. Aunque tuvieron algunas chances claras, la defensa colombiana logró repeler todo ataque peligroso.

Asimismo, es de resaltar que el combinado patrio no se conformó con la mínima ventaja e intentó buscar el segundo gol. La chances de la Tricolor estuvieron en los pies de Luis Fernando Díaz, James David Rodríguez y Rafael Santos Borré. No obstante, el anhelado segundo tanto no llegó.