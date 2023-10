¿Cómo en Junior? Juan Fernando Quintero duraría menos de lo esperado en Racing tras estas declaraciones

El colombiano Juan Fernando Quintero ha pasado por una serie de altibajos en Argentina que hoy por hoy lo tienen en duda para el 2024. Aunque sus inicios en Racing fueron los esperados, al demostrar un gran fútbol, los malos resultados del equipo en las últimas jornadas lo condenaron a él y demás jugadores.

Pensando en lo que será el siguiente año, Quintero fue crudo al asegurar que su continuidad del todo asegurado en La Academia. No obstante, dejó en claro que es una situación que corresponde más a los rumores que se manejan al interior del club del cambio de director técnico.

“Yo no sé si esté asegurada, porque yo no vivo de lo que viene, y vivo de mi presente. Es extraño también la situación donde no se sabe quién va a venir, se especula todos los días un entrenador, al final son cosas que pasan en el fútbol, que uno es ajeno a eso y sabe que existen”, dijo el volante.

Lo anterior ha despertado una serie de reacciones en su contra, recordando lo que sucedió en Junior a comienzos de este 2023 donde no duró mucho debido a diferencias con el cuerpo técnico de ese momento.

Racing de Avellaneda, equipo de Juan Fernando Quintero, evalúa la posibilidad de contratar a un 'viejo conocido' de Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Quintero aseguró que se ha mantenido una incertidumbre de cara a lo que viene, pues Racing aún no define el que será el próximo DT. “Cada tres, cuatro días me llama mi familia a decirme ‘viene este, viene el otro’, porque no consumo muchas noticias, pero es muy difícil que algo esté claro en ese aspecto. A raíz de eso uno tampoco sabe si va a estar o no, porque se empiezan a especular muchas cosas”, agregó.

Ahora, Quintero aprovechó para defender a sus compañeros de la crítica ante los malos resultados y sentenció: “Hoy en día estamos de terceros, en un grupo muy difícil, donde hay que darle valor a lo que hemos hecho, donde el fútbol argentino, siempre lo he dicho, es el más competitivo del mundo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera se prepara bien. Hay que darle el mérito a lo que hacemos también”.

Finalizando su discurso, Quintero se mostró agradecido por el apoyo que ha brindado la hinchada en su vuelta a fútbol argentino.

“El apoyo es increíble, la gente, vivo muy agradecido y me da mucha alegría saber eso, que se le reconozca a uno lo que no se empeña dentro del campo. A veces las cosas salen bien, a veces puede salir mal, pero nunca dejar por alto nada. Desde que llegué me han recibido muy bien, vivo muy agradecido, quiero darles muchas alegrías”.

Juan Fernando Quintero podría ser titular en el partido de Racing e Independiente por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional | Foto: AFP

Por el momento, Quintero se enfoca en lo que será la siguiente fecha con Racing en el torneo argentino. La Academia se enfrentará el miércoles 1 de noviembre a Defensa y Justicia, duelo clave para mantenerse en los primeros puestos del grupo B.

Racing Club venció 2-1 a Boca Juniors en la fecha anterior, donde el colombiano tuvo minutos. En los duelos recientes con Defensa,la Academia ha empatado 2 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Horario Defensa y Justicia y Racing Club