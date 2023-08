Confirmado: Duván Zapata interesa a histórico equipo en Europa para inmediato fichaje

Desde hace ya un buen tiempo que Duván Zapata ha perdido protagonismo en Europa; en su momento, era, junto a Falcao, uno de los delanteros más importantes para la Selección Colombia, pero la aparición de lesiones musculares le hicieron perder ritmo y dieron para que su nivel en Atalanta no fuera el esperado.

Si bien esto ha sido una complicación máxima en la carrera reciente del atacante, por su portento físico y buenas cifras alcanzadas temporadas atrás no deja de llamar la atención en los mercados de pases. Actualmente, en el viejo continente se siguen definiendo negocios y, próximamente, el Toro podría salir beneficiado con un salto de calidad a su carrera.

Si bien la primera alternativa de Atalanta para salir del jugador es que sea vendido, podrían llegar a plantearse otros tipos de negocios para deshacerse del alto salario que Zapata devenga; además, porque ya han ido llegando otros jugadores a esa misma posición con lo que buscan sacar el rédito de anotaciones que no ha tenido el cafetero en el último tiempo.

Roma con dupla colombiana

Atalanta en su plantilla no solo cuenta con el colombiano Zapata, pues Luis Fernando Muriel también hace parte de esa nómina que hace un par de temporadas ha sumado para buenos resultados del mencionado club.