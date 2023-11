Confirmado: fuerte lesión de rodilla sacude la Selección Colombia y cambia los planes de Lorenzo

Néstor Lorenzo sabe lo que es enfrentar dificultades en medio de una convocatoria. En los juegos pasados, en los que empató con Uruguay y Ecuador, no contó con Daniel Muñoz, Diego Valoyes, Stefan Medina, Jhon Lucumí, Yerri Mina y Santiago Arias, algunos de los jugadores que desconvocó en diferentes momentos, la mayoría por lesión.

Esta vez, no contará con Juan Guillermo Cuadrado, que no se recupera de una lesión; James presenta gastroenteritis, aunque no está descartado del todo aún, y Jhon Arias, sancionado para enfrentar a Brasil.