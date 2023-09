De la mano de Mbappé, el PSG borró los fantasmas e inició con pie derecho en Champions League

No obstante, los galos se hicieron fuertes este martes y se llevaron los tres primeros puntos de la edición de Champions al vencer por un cómodo 2-0. Los autores de los goles fueron Hakimi y Kylian Mbappé el llamado a liderar esta nueva camada de jugadores.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Group F - UEFA Champions League 2023/24 | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Lo que dejó el juego

No habían pasado tres minutos y ya le había roto la cintura dos veces a Marius Wolf. Partiendo desde la izquierda armonizaba un ataque de gacelas que completaron Randal Kolo Muani, en su debut como titular, y Ousmane Dembele.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Grupo F - UEFA Champions League 2023/24 | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Poco más ocurrió en el césped. El PSG de Luis Enrique, que comenzó su calentamiento al ritmo de ‘We will rock you’, convenció en el primer paso de una epopeya europea que espera cerrar por fin escuchando ‘We are the Champions’, juntando de nuevo las dos canciones que encadenadas cerraban los conciertos de los míticos Queen.