De no creer: jugador de 67 años estuvo en un partido de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia y se convirtió en el más longevo en la historia de este deporte

El jugador que debutó con 67 años en un partido profesional de Baloncesto

Vestido con el número siete en su espalda y representando el equipo de Cóndores, Carrillo intentó en tres oportunidades anotar una cesta, sin embargo, no tuvo fortuna y el balón no logró atravesar por el aro, por lo que no pudo anotar ningún punto a favor de su quinteto. No obstante, con tan solo sus minutos en cancha se convirtió en el jugador más longevo en disputar un juego profesional de baloncesto.