Derrota del Cali sacudió la tabla de posiciones de la Liga Betplay; sufren en la del descenso

Tres emocionantes juegos se dieron durante el viernes en el fútbol colombiano, dejando a Once Caldas como el único ganador de la jornada. Los restantes dos compromisos acabaron en empate, destacándose la igualdad del temporal líder de la tabla de posiciones, Deportes Tolima.

Estados Unidos vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo los cuartos de la Copa de Oro Femenina

Contexto: Estados Unidos vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo los cuartos de la Copa de Oro Femenina

Para la noche entonces quedó el duelo que daría cierre a la jornada de viernes; un estelar Deportivo Cali vs. Once Caldas, que era vital ganar para ambos. En esta oportunidad quien celebró fue el cuadro visitante, gracias a la anotación de Gustavo Torres en el minuto 76 del compromiso.

Una vez terminado el juego, como es habitual,los entrenadores dieron sus declaraciones en rueda de prensa. Jaime de la Pava analizó lo hecho por los verdes, rescatando que hicieron un gran juego, pero les fue doloroso caer pues a su consideración: “esto es duro porque no lo merecíamos”.

Este fin de semana se completará la fecha 10 con siete partidos, entre los que destacan el Millonarios vs. La Equidad, Deportivo Pereira vs. América y Junior vs. Atlético Nacional durante el sábado. El domingo y lunes estarán jugando Medellín con Águilas y Alianza FC que recibe a Independiente Santa Fe.