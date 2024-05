Dimayor anuncia decisión que sacude la fecha 5 de los cuadrangulares; hay polémica

La fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-I ha sufrido un cambio sensible en los horarios para los partidos del grupo B. Luego del requerimiento presentado por Santa Fe, en el que alegaba por el juego limpio en el duelo entre Once Caldas y Deportes Tolima, la Dimayor ha optado por lavarse las manos y disponer los dos juegos en simultánea.

En un principio los ‘cardenales’ debían jugar su partido contra Equidad a las 5:00 de la tarde y luego Tolima visitaría a Once Caldas a las 7:30, sin embargo, ya no se jugará de esa manera.

La transmisión se manejará de la siguiente manera: Santa Fe vs. Equidad irá por Win Sports+ y Once Caldas vs. Deportes Tolima en Win Sports (señal tradicional).