Director Técnico del Pereira habría rechazado a Independiente Medellín por esta razón

Deportivo Pereira logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América este jueves, 29 de junio, luego de empatar con Colo Colo en el estadio Monumental, de la ciudad de Santiago en Chile. Es la primera vez que el equipo colombiano participa en el torneo internacional más importante del continente y logró meterse entre los 16 mejores equipos de Sudamérica.

El artífice de este gran momento del Pereira es el director técnico, Alejandro Restrepo, quien supo darle la primera estrella al equipo ‘matecaña’ en 2022, ganándole la final a Independiente Medellín y ahora les da su primera clasificación a octavos de final en la historia del club pereirano.

Esto ha hecho que Restrepo sea uno de los técnicos más cotizados en las últimas semanas, ya que se conoció que tanto el América de Cali como el Deportivo Independiente Medellín, buscaron al entrenador antioqueño para contratarlo como su estratega para el próximo semestre.

Clasificación del Pereira a octavos de Copa Libertadores. - Foto: Tomado de @libertadores en Twitter

El primero en “bajarse” por la pelea del entrenador fue América de Cali, que entendió que Restrepo se estaba jugando cosas muy importantes en el Deportivo Pereira y decidió anunciar como su director técnico a Lucas González, quien estaba al frente de Águilas Doradas, de Rionegro.

Sin embargo, el Independiente Medellín siguió insistiendo por contratar al exentrenador de Atlético Nacional, no obstante, Alejandro Restrepo le respondió negativamente al ‘poderoso de la montaña’, manifestándole que su prioridad era dirigir la Copa Libertadores de América con el Deportivo Pereira.

Pero además de lo que se conoció, habría otra razón importante por la que Restrepo le habría dicho que no al DIM. Según el periodista antioqueño, Luis Arturo Henao, el técnico de Deportivo Pereira no quiso aceptar la oferta del ‘poderoso’ debido a que sueña con un regreso suyo a Atlético Nacional y no quisiera estar en el rival de patio del club ‘verdolaga’.

Alejandro Restrepo respeta su proceso con el Deportivo Pereira, donde ya cosechó un título. - Foto: @DeporPereiraFC

“Hoy Guillermo Montoya, en Buenos Días Deporte, dijo que el DIM le ofreció el doble a Alejandro Restrepo y a pesar de que lo meditó, no aceptó. Lo que yo supe es que al final, Restrepo decidió no venir al Medellín para no cerrar las puertas en un futuro con Nacional”, escribió el periodista paisa en su cuenta personal de Twitter este viernes, 30 de junio, en horas de la mañana.

Por ahora, Alejandro Restrepo y el Deportivo Pereira, tendrán que esperar el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo 5 de junio, donde se conocerá el rival que tendrá que enfrentar el equipo colombiano en la siguiente fase del torneo de clubes más importante del continente americano.

Carlos Antonio Vélez fue fulminante con Millonarios tras su eliminación de la Copa Sudamericana

El pasado jueves, 29 de junio, Millonarios dejó pasar una enorme oportunidad de avanzar a la fase de octavos de final en la Copa Sudamericana. El actual campeón del fútbol colombiano sufrió una dura derrota por 3-1 ante Defensa y Justicia, y de paso, una despedida por la victoria de América Mineiro en el otro juego del grupo F ante Peñarol.

Aunque para sus hinchas esto no fue un fracaso, por lo que hizo en la liga colombiana, desde la prensa si fueron fulminantes por su sorpresiva despedida de la ‘otra mitad de la gloria’.

Uno de los más críticos fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien pasó de estar elogiando al equipo embajador a criticarlos fuertemente por su eliminación. En su habitual columna en el programa de ‘Palabras Mayores’, Vélez no perdonó que fuera eliminado por América MG, pues este equipo se encuentra peleando por el descenso en Brasil.

“Millonarios, campeón y todo, termina eliminado por América Mineiro, que le empató en Bogotá y le ganó allá y solo le bastó hacer lo que todos hicieron, que fue ganarle a Peñarol”, dijo de entrada el periodista.

Y agregó de manera certera: “¿Quién es América Mineiro? Está peor que Goias, un puesto por debajo en zona de descenso. Al campeón del fútbol colombiano, Mineiro y Defensa y Justicia le hicieron cinco goles y lo empelotaron. Millonarios ganó el título por el bosque, es justo campeón por todo lo que ha hecho Gamero, pero no por el equipo actual, es la peor expresión de sus equipos”.

Carlos Antonio Vélez criticó a Millonarios por su eliminación. - Foto: Montaje SEMANA (Getty Images y Semana)

Vélez lanzó certeros dardos contra jugadores en específico. “Juega distinto al glorioso equipo del año pasado que mereció el título, a ratos no lo hace bien y es irregular. La espalda de Perlaza es un desastre, lo peor que tiene Millonarios, su espalda es una risa. Arias de central no es garantía. Necesita dos laterales y un central, un extremo por derecha, porque Cataño es bueno, pero deja la zona para que el rival ataque; Defensa y Justicia no le hizo cinco goles a Millonarios porque se echaron para atrás, le ganó sin despeinarse, la diferencia fue inmensa entre ambos equipos”.

“Fue decepcionante para la mayoría, pero para mí no sorprendente, la nómina es muy incompleta, tiene registro de breve ataque; la elaboración, que fue una gran virtud, ya no existe”, agregó.