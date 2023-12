Duván Zapata no aguantó y rompió en llanto en plena entrevista; soltó dura confesión

En ambas anotaciones, el delantero colombiano decidió no celebrar por respeto a la afición bergamasca, sin embargo, se le vio conmovido por marcarle a su exequipo en el que las cosas no terminaron tan bien como él esperaba.

Zapata dijo que la victoria fue “importante” para recuperar el ánimo del equipo. “ Merecíamos este partido porque quizás contra Monza y Bolonia hicimos buenos partidos, pero no fuimos recompensados con puntos, siempre por nuestros propios errores ”, declaró.

Al hablar de su propio desempeño, anotando el primer doblete desde que juega en Torino, Duván se quebró y dejó salir algunas lágrimas como muestra de lo duro que lo ha pasado desde que las lesiones le pusieron freno en seco a su carrera en Europa. “Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía”, confesó.