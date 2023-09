Duván Zapata rompe el silencio y responde por qué no firmó con la Roma de José Mourinho

Duván Zapata fue uno de los grandes ausentes en la reciente convocatoria de la Selección Colombia. El vallecaucano perdió su lugar en el combinado nacional desde hace varios meses, pero aún no se resigna a volver en alguna de las fechas que quedan antes de acabar el 2023.

Para ello tiene que convencer a Néstor Lorenzo de su regreso a un nivel óptimo como el que lo convirtió en titular indiscutible en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022. El cambio de aires, ahora jugando para el Torino, le puede servir como un impulso para lograr ese objetivo, que no parece estar tan distante al considerar que la Tricolor no tiene ahora mismo un delantero de garantías.

Aprovechando el parón de seleccione s, Duván fue presentado oficialmente en su nuevo equipo y aprovechó para responder algunas preguntas de los medios de comunicación, que aún no olvidan el negocio fallido para su llegada a la Roma por pedido de José Mourinho.

“Estoy aquí para arrastrar al Torino a Europa. Todo el mundo me preguntó esto, empezando por (el técnico) Juric. Es un compromiso que asumo de buena gana, la presión no me asusta”, arrancó en rueda de prensa.