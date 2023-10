Edwin Cardona, con ‘vaciada’ a su extécnico en Racing, felicitó a Paolo Guerrero por ganar la Copa Sudamericana

Ahora bien, al servicio del club escarlata, ha vuelto a sonreír. Eso sí, no se olvida de sus enseñanzas del pasado, además de no ocultarle sus reproches al entrenador argentino.

Edwin Cardona felicitó a Paolo Guerrero, con ‘dardo’ incluido a Gago

Guerrero, la estrella del onceno ecuatoriano en zona ofensiva, no ocultó su gran felicidad al haber obtenido el título internacional. A sus 39 años, demuestra vigencia en el fútbol de máximo nivel en el continente, un motivo suficiente para no dejarlo pasar.

“Hermano felicidades y el que sabes no te ponía jajajaja. Ahí tiene”, fue el mensaje de Cardona hacia Guerrero, que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La felicidad de Paolo Guerrero con el título de Copa Sudamericana

“Hace tres o cuatro meses que estoy aquí, he vivido momentos increíbles. Desde que llegué había un propósito, que era ganar la Copa Sudamericana (…) Cuando rescindí contrato con Racing, me pega una llamada el profesor Zubeldía (Luis, ex-DIM) y me dice ‘te necesito aquí, porque tengo la certeza de que contigo vamos a ganar la Sudamericana’, y eso fue lo que me movió y me hizo tomar la decisión de venir a Liga”, señaló.