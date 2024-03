El medallista olímpico Yuberjen Martínez se cansó y destapó el drama que vivió después de Tokio 2020: “El Gobierno me dio la espalda”

Yuberjen Herney Martínez Rivas, gloria del boxeo colombiano, es uno de los grandes deportistas que tiene Colombia en la actualidad. En su palmarés resalta como máximo logro la medalla de plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque en casa tiene todo un arsenal de preseas que se ha cansado de cosechar en competencias como los Sudamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos.

Aunque hace poco se le escapó la posibilidad de conseguir el tiquete a París 2024 en el Campeonato Mundial de Italia, todavía tiene una oportunidad más de hacerlo realidad “en un clasificatorio en Tailandia” para el que ya se está preparando a tope, según dijo en entrevista con SEMANA.

Luego de su inesperada eliminación en Tokio 2020, tras una insólita decisión de los jueces a favor del japonés Ryomei Tanaka, se dijo que incursionaría en el profesionalismo y, por tanto, dejaría de lado el sueño olímpico, sin embargo, Yuberjen aclara que “hace rato que no es un impedimento competir tanto en profesional como en amateur”.

“He hecho tres peleas a nivel profesional y me ha ido bastante bien. Puse freno a eso para estar en Italia, donde dispute el cupo con un cubano con el que nunca me sentí ganador todo el tiempo. No sé que tienen los jueces contra mí, pero esas son las decisiones de ellos”, explicó haciendo memoria de aquella pelea que perdió en Tokio ante Tanaka y de la que todavía no se recupera ante lo inexplicable que fue el criterio de los delegados.

Colombia's Yuberjen Herney Martinez Rivas, right, exchanges punches with Japan's Ryomei Tanaka in their men's flyweight 52-kg quarterfinal boxing match at the 2020 Summer Olympics, Tuesday, Aug. 3, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Themba Hadebe) | Foto: AP

Pero esa no es la única injusticia que Yuberjen ha sufrido en los últimos años. “Después de los Juegos, el gobierno me dio la espalda. Pude subsistir gracias a empresas privadas que me dieron la mano porque yo vivo y sigo viviendo del deporte”, confesó.

Según reveló el boxeador de 31 años, nacido en Turbo (Antioquia), durante ocho meses le quitaron el apoyo económico que recibía como deportista por desacuerdos con su entrenador Rafael Iznaga, a quien “no le gustó” que dejara el boxeo amateur para dedicarse al profesionalismo, donde existen más recursos económicos para los peleadores.

“Soy el mejor boxeador que tiene Colombia en la actualidad”, asegura Martínez, razón por la que le dolió la forma en la que su propio entrenador “envió una carta a la Ministra María Isabel Urrutia” para que no le dieran el apoyo económico solo por el hecho que se había decidido a disputar peleas a nivel profesional.

“Yo hablé con el profe y le dije que nunca me negaría a pelear por la Selección Colombia porque mi sueño siempre ha sido representar al país. Yo nací en una zona que ha sufrido por la violencia como el Urabá y creo que los deportistas somos actores de paz”, agregó.

Yuberjen asegura que hubo “resentimientos” en ese momento y contó que no ha sido el único medallista olímpico que lo ha vivido. “Mi compañera Ingrit (Valencia) también estuvo tres o cuatro meses sin el apoyo económico, pero ella ha preferido guardar silencio”, afirmó.

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano. | Foto: AP

El antioqueño reveló que en este momento sí está recibiendo el apoyo con el que vive diariamente y que su regreso a la Selección Colombia fue por influencia de su esposa. “Eso fue entre finales de 2022 y empezando el 2023. Yo hable con don Ciro (Solano), que es el presidente del Comité Olímpico, pero él me dijo que esa plata era muy difícil de recuperarla”, agregó.