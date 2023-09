El impresionante recibimiento a Novak Djokovic que lo hizo romper en llanto tras su corona en el US Open

La impresionante ovación

Récord de títulos

“Es nuestra tercera final y quizás no la última, porque no sé cuando tienes planes para frenar un poco”, le dijo Medvedev al campeón.

“Felicidades por los 24 (títulos). Creo que yo no he tenido una mala carrera y tengo uno. Tienes 24. Wow”, concedió el ruso, que suma cuatro derrotas en cinco finales de torneos de Grand Slam.

En las semifinales, contra “Carlos jugué uno de los mejores partidos de mi vida. La victoria aquí ante Novak hace dos años está en la misma categoría. Pero no es tan fácil repetirlo”, declaró después ante la prensa. “Lo intenté y por eso en el segundo set conseguí subir mi nivel, pero no fue suficiente”.

“Voy a seguir adelante. Me siento bien con mi cuerpo”, recalcó. “Ahora mismo no me planteo cuántos Grand Slams quiero ganar hasta el final de mi carrera. Realmente no tengo ninguna cifra”