El mejor de la fecha: James Rodríguez hace parte del once ideal de las eliminatorias

No obstante, la falta de definición y remates que terminaron en el palo del arco no permitieron que Colombia lograra su segunda victoria e n las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

No obstante, debido al rendimiento del cuadro tricolor, hubo jugadores que se destacaron por su actuación, como lo fue James Rodríguez, quien ha sido centro de críticas y comentarios en los últimos meses por su rendimiento dentro del terreno de juego.

El jugador del São Paulo en Brasil, no solo aportó con la primera anotación del encuentro, también participó activamente en jugadas tanto ofensivas como defensivas en las que lograba recuperar o crear jugadas que terminaban en opciones de gol.

Precisamente, el técnico Marcelo Bielsa al término del encuentro, resaltó el talento de James y afirmó: “Sinceramente, yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en São Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista”.