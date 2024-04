En video, el golazo de Catalina Usme en el triunfo de Colombia ante México

Por el momento no hay un parte médico sobre la jugadora del Pachuca de México, mientras la hinchada colombiana espera que no sea nada de gravedad.

El trágico momento que vivió Catalina Usme: “La doctora dijo que había muerto”

“Cuando llego a casa, le cuanto a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara, el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo”, finalizó sobre el duro suceso vivido.

No quiere ser comparada con Falcao

“Hace tiempo que me decían ‘gorda’, pero ya les respondo: ‘gorda su madre, no me diga así’. En cuanto a la comparación con Falcao, al ser los máximos artilleros en cada una de las selecciones, se da. Ahora, no me han puesto Tigresa, sería desastroso. El Tigre, lindo, pero el otro no”, expresó.