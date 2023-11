Escándalo mundial: barristas invadieron y acabaron a puños en pleno partido del Brasileirao

“Es triste, porque desde que llegué aquí siempre dije lo lindos que me parecían los hinchas del Cruzeiro. Hoy no fueron los aficionados del Cruzeiro. Fue algo que no puede volver a suceder en el fútbol. El fútbol implica tantas cosas y eso no puede suceder”, dijo Willian, uno de los jugadores más experimentados del equipo visitante, cuestionando la acción de sus hinchas, que fueron quienes desataron el caos en el final del compromiso.