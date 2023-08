“Estoy decepcionado”, Xavi Hernández reacciona al inesperado golpe en el mercado que recibirá el Barcelona

Barcelona afrontó su último partido en la gira por los Estados Unidos, venciendo 1-0 al Milán en el Allegiant Stadium, de Nevada.

La única conversión del duelo se dio a los 54 minutos, cuando un incisivo Ansu Fati entró al área desde la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un zapatazo que metió el balón en todo el ángulo del palo derecho del arquero Mike Maignan.

Con este triunfo, el Barcelona termina su paso por Estados Unidos con dos victorias y una caída frente al Arsenal. El próximo reto será el Trofeo Joan Gamper ante Tottenham, el martes 8 de agosto.

“La gira ha sido muy positiva. Empezó de manera accidentada, pero hemos estado muy bien en general. La gente nos ha tratado muy bien. El de hoy ha sido el mejor partido de la gira. Creo que hemos ganado a un buen equipo. Hemos visto a un gran Barça. Creo que hemos ganado bien”, expresó Xavi, técnico de los catalanes.

Ansu Fati, atacante del Barcelona. | Foto: AP

Xavi está dolido

Pero el punto más importante de la rueda de prensa del entrenador es la salida de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, destacando que “sabíamos lo de Dembélé y teníamos un escenario preparado. La baja de Ousmane nos debilita”.

El técnico destacó que “estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intenté salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro... No podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte”.

Xavi también tuvo tiempo para explicar cómo el extremo francés le notificó su decisión de ir a Francia.

Xavi Hernández en la pretemporada del Barcelona. | Foto: Barcelona

“Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marcharse, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte”, sostuvo.

Xavi fue clave para Dembélé

Y el dolor de Xavi está ligado a que el ‘Mosquito’ fue una apuesta personal desde que llegó al club, puesto que el francés era motivo de burlas y críticas por su bajo rendimiento bajo el mando de Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman.

No solo eran las lesiones, sino que el extremo tenía serios problemas de alimentación y de rendimiento, siendo casi que un suplente habitual.

Ansu Fati celebró su gol con Ousmane Dembélé. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Con Xavi las prestaciones de Dembélé mejoraron, por ejemplo, en la última temporada anotó ocho goles y dio nueve asistencias en 35 partidos, siendo clave para que Barcelona gane La Liga de España.

Sobre el contrato del futbolista, Xavi contó que “sabía todo. De la cláusula y de todo. Estoy en contacto con él. En la gira, todo el día. Sabía que había una posibilidad. Lo veía tan feliz, que no me lo esperaba. Es el mercado. El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar”.

PSG comprará a Dembélé como una ganga

Como es sabido, PSG es el equipo que quiere al delantero campeón del mundo en 2018 y el precio que pagaría por Dembélé es de 50 millones de euros.

Para las cifras actuales, el monto sería una ganga para el cuadro de París, que en los próximos días perdería a su gran figura, el extremo Kylian Mbappé.