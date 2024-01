“Estoy muy triste”: Cristiano Ronaldo hace sorpresivo anuncio y provoca dura decisión del Al-Nassr

El ‘Bicho’ pidió disculpas

El exjugador de Real Madrid y el Manchester United dio la cara en rueda de prensa y explicó las razones de esta decisión radical tomada por el Al-Nassr. “ Amo este país. Me encanta estar aquí. Me encanta estar con ustedes. Quiero jugar para ustedes. Por favor, no estén tristes, porque yo también lo estoy. Pido disculpas a todos los aficionados, pero no puedo jugar ”, declaró.

“Como sabes, en el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años, no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al-Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira. He estado viniendo aquí desde 2003 o 2004, aquí me siento como en casa, siento que es mi segunda casa”, finalizó.