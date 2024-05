Eurocopa 2024: cuándo empieza y qué canal transmitirá los partidos en Colombia

Canal para ver en vivo la Eurocopa 2024

La fecha de la final está programada para un mes exacto después de la inauguración. El domingo 14 de julio se conocerá al campeón de Europa en el Estadio Olímpico de Berlín, que no vive una cita de este tipo desde la final de la Champions League que ganó el Barcelona frente a Juventus en 2015.

¿Cuáles son los favoritos al título de la Eurocopa?

“Es verdad, no he ganado la Eurocopa como seleccionador, pero muchos seleccionadores no la han ganado. Si la exigencia está tan alta es porque Francia ha progresado. Después del Mundial, lo más grande es la Eurocopa. Vamos a afrontar este próximo torneo con ambición, pero también con lucidez. Soy muy consciente de que con todo lo que hemos hecho, la expectativa es cada vez más grande”, dijo Didier Deschamps, técnico de Les Bleus, en declaraciones para France 24.