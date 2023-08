Exmédico de Junior habló sobre la arritmia cardiaca de Juan Fernando Quintero, ¿podrá jugar con Racing?

Ante esto, SEMANA consultó con fuentes cercanas al club que confirmaron que dicho problema es “una arritmia cardiaca leve” y que no “es nada grave”. También este medio pudo conocer que a Quintero le seguirán de cerca su problema, el cual conlleva desde hace un tiempo, pues en River Plate también se le detectó.

Sobre las dudas con un posible estancamiento de su fichaje, SEMANA pudo conocer también que no interferirá y que a Quintero lo inscribirán para el duelo de Copa Libertadores en caso de avanzar a los cuartos de final.

No obstante, los expertos ya dieron su punto de vista y confirmaron que no es nada grave. El encargado de apagar las alarmas fue el médico Javier Fernández, quien hasta hace poco fue el galeno del Junior de Barranquilla.

En charla con Blu Radio , Fernández aseguró que este problema apareció en River y en Junior, lo cual no generó preocupación.

“Pasó en River, pasó en Junior y ahora estamos haciendo las pruebas cardiacas, que es una prueba de esfuerzo ‘superintensa’, aparecieron las arritmias, el cardiólogo se sorprendió, y JuanFer dijo: “no eso ya me pasó en River, llamemos a los médicos de River”, nos enviaron los exámenes que le habían hecho a JuanFer posteriores al hallazgo de la arritmia, son normales. El cardiólogo en Medellín hizo exactamente lo mismo, con otros protocolos y desapareció la duda”, aseguró.

Aunque Fernández aseguró que a JuanFer le seguirá apareciendo esta anomalía, también confirmó que no es gravedad. “A él le va a seguir pasando, le pasó en River, le pasó en Junior, y seguro le está pasando ahora en Racing, pero no va a tener ningún problema. Realmente JuanFer no tiene ningún problema cardíaco que pueda verificarse con los exámenes o las pruebas que se hacen habitualmente”.