Expareja de Pelé reveló escabrosos rasgos de su personalidad: “yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía”

La icónica estrella brasileña Maria da Graça Xuxa Meneghel, conocida simplemente como Xuxa, ha decidido romper el silencio y revelar todos los detalles de su vida en un documental que promete cautivar a sus seguidores.

Este jueves 13 de julio, la plataforma Globloplay estrenará Xuxa, el documental, una producción biográfica sumamente esperada en Brasil y gran parte de Latinoamérica debido al impacto que esta presentadora infantil tuvo en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.

Xuxa

En esta fascinante obra audiovisual, la exactriz y modelo se atreve a desvelar su relación sentimental con el difunto futbolista Pelé, así como los momentos difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluido su inicio como modelo desde muy temprana edad.

“Ya era considerada un símbolo sexual y, en realidad, era virgen. No me sentía cómoda en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que eso implica. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue extraño, no fue grandioso. Sucedió en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó.

La artista de 60 años también reveló que, cuando comenzó a intimar con Pelé, este se mostró sorprendido al descubrir que Xuxa no tenía experiencia sexual previa. “No podía creer que no hubiera hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debería ser”, recordó.

No todo fue color de rosa en la relación entre Xuxa y Pelé. La brasileña reveló que hubo un lado oscuro, ya que el futbolista se relacionaba con otras mujeres mientras aún eran novios y no tenían una “relación abierta”.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé. | Foto: Ray Stubblebine

“Por eso él inventó eso de que teníamos una ‘amistad colorida’, y yo, con 17 años, lo repetía. Él decía que las mujeres coqueteaban con él, pero que en el momento en que tenía relaciones sexuales, pensaba en mí”, comentó.

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo con nadie más para darme cuenta de que eso no era saludable”, agregó la celebridad brasileña.

Es importante recordar que Xuxa y Pelé iniciaron su relación cuando la presentadora tenía 17 años y su carrera estaba en ascenso. En aquel momento, el astro del fútbol tenía 39 años y acababa de divorciarse de su primera esposa, Rosemeri Cholbi.

Pelé saluda antes de un partido de la Copa Africana de Naciones entre Costa de Marfil y Gambia en Libreville, Gabón, el 12 de febrero de 2012 | Foto: Francois Mori

“Ocurrió durante una sesión de fotos para la portada de una revista. Había cuatro modelos: Luiza, Marcia Brito, yo, y supuestamente una mujer negra, pero él no lo quería. En ese momento, pusieron a Miss Brasil, que venía de Brasilia. En la foto, salí de frente a él. Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y era menor de edad. Luego llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero al final aceptó”, reveló Xuxa.

Pese a que la relación duró seis años, ambos solo se mostraban como amigos y recibieron críticas por la diferencia de edades. Xuxa fue señalada como una “busca fama”. Ahora, en su nuevo documental, Xuxa busca desmentir los estereotipos y revelar la verdad detrás de su vida y relaciones.