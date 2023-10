Fabrizio Romano reveló el nombre del “ganador final” del Balón de Oro 2023; desató polémica

Votos a favor de Leo Messi

A diferencia de lo que hace la Fifa con los premios The Best, la elección del Balón de Oro se hace entre los periodistas de varios países, elegidos por la dirección general de la revista France Football y el diario L’Equipe .

Entre las voces que se han mostrado a favor del octavo galardón para Messi está Thierry Henry, que se pronunció a favor de darle el reconocimiento por lo que hizo en la Copa del Mundo. “Si vos ganas el Mundial como lo hizo… No puedes decir que no se lo merece, no puedes decir que no es correcto si lo gana. Para mí este año el Balón de Oro se lo merece Messi, sin dudas”, dijo.