Falcao suelta ‘bomba’ sobre su futuro y destapa sueño de jugar en equipo del FPC; “Es algo que falta”

Radamel manifestó que no ha tenido la oportunidad, en el tiempo reciente, de vestir los colores del combinado patrio porque no ha tenido una regularidad importante en el Rayo Vallecano (España), su actual equipo .

“Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, yo creo que también seguiré soñando con poder estar ahí”, expresó el máximo goleador de la Selección Colombia.