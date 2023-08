Fin de la novela: Real Madrid anuncia su decisión definitiva sobre el fichaje de Kylian Mbappé

Real Madrid no insistirá más por Kylian Mbappé en este mercado de fichajes. El partido del sábado, en el que marcó dos goles para la victoria sobre el Lens, terminó por decantar la posición de los merengues, que no entrarán en el juego del París Saint-Germain y esperarán que quede libre el próximo verano.

Así lo informó el periodista Josep Pedrerol, director de El Chiringuito , en una reciente transmisión en Twitch . “El Madrid no fichará a Mbappé antes del viernes a las 12:00 de la noche. Mbappé no jugará en el Real Madrid la temporada que viene”, advirtió.

“El Madrid no ha negociado con el PSG, ni va a negociar”, insiste Pedrerol. “Madridistas, no llegará, ni se va a fichar antes del viernes a las 12:00 de la noche. No habrá ninguna oferta, ninguna”, dijo.