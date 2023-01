Flamengo ya tiene ‘plan B’ de Selección Colombia, si Juan Fernando Quintero elige Junior

El nombre de Juan Fernando Quintero en los últimos días ha sido uno de los más sonados en el panorama futbolístico de Sudamérica, pues desde que se supo que se había desligado formalmente de la disciplina de River Plate, su futuro deportivo se convirtió en todo un ‘show’ mediático, que al parecer, terminará con buenas noticias para el Junior de Barranquilla. Quienes habían aparecido en el panorama de la negociación como el más débil de todos, pero que tras la reunión entre Alejandro Char y el jugador durante días pasados en Barranquilla, habría servido para destrabar todo y que se diera el golpe en el mercado de fichajes durante el inicio de 2023.

Ante esta constante lucha entre los pretendientes de la magia del ‘10′, y con la espera del jugador por tomar una decisión para su carrera, el Flamengo que estaba en la lista ha decidido bajarse de la lucha por ‘JuanFer’. Este martes, desde Brasil llegó información en la que afirman que el club ‘mengao’ no prioriza contratar al volante antioqueño.

Quintero se debate ahora entre dos pretendientes del FPC. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“A estas alturas, Flamengo ya no tiene la intención de seguir adelante con interés en Quintero. El tema físico del mediocampista colombiano pesó en esta toma de decisión. Y Rubro-Negro no quiere participar en ‘una especie de subasta’ por el centrocampista. En otras palabras, la situación se ha enfriado”, afirmó el periodista Vene Casagrande, a través de su cuenta de Twitter.

Además, Casagrande dio más detalles del por qué el club desestimaría la decisión de tener al colombiano en sus filas. “Otro factor que pesa es la parte financiera. El jugador no llegaría barato a las arcas del Flamengo, a pesar de que estaba libre en el mercado. Tiene un sueldo alto, y el club aún tendría que negociar el valor”.

De esta manera, las ilusiones en Junior aumentan por tener al colombiano en sus filas, pues además de esto, el jugador ya ha tenido varios guiños con su llegada, en redes sociales.

Así las cosas, en caso tal que Junior gane la puja por Quintero, Flamengo no descartaría del todo seguir mirando hacia territorio colombiano en busca de un fichaje y desde ya, habría puesto los ojos en otro talentoso de la selección Colombia, con menos años, aún capaz de potenciar su nivel en un gran del continente sudamericano y que durante las últimas campañas ha demostrado encontrarse más aplomado, además, de listo para retos importantes como lo sería estar en el vigente campeón de la Copa Libertadores.

Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores. - Foto: Getty Images

El nombre al que apunta el medio partidario del ‘mengao’, FlaZoeiro, es Jorge Carrascal, quien es catalogado como el ‘plan B’: “Carrascal es el plan B de Flamengo, si no sale adelante la negociación por Juan Quintero. Vale recordar que Juan Quintero ya tiene propuesta de Junior Barranquilla y allá en Colombia ya se habla mucho de que Quintero regrese a Colombia, el propio jugador posteó en redes sociales ‘volver a ser niño’. Entonces Carrascal u otro colombiano podría aparecer como una opción, como un plan B”.

A la par de esto y la actualidad del volante en el CSKA de Moscú de Rusia, durante días pasados medios del ‘viejo continente’ pusieron a sonar a ‘Carrasca’ porque avisaban que en Europa y Sudamérica dos clubes estarían próximos a ‘pelear’ en el mercado por él. Los clubes que se supo estarían en contienda, eran el Atlético de Madrid, del cual ya se había escuchado interés en meses pasados y el Corinthians, este sí, por primera vez entre los pretendientes del ex Milonarios, River Plate entre otros equipos, quien no sabe cuál será su futuro.

Jorge Carrascal, jugador del CSKA de Moscú - Foto: Foto: @PFCCSKA_en

Para concluir, antes de finalizar el 2022 el jugador se refirió al tema de su futuro y dijo: “No sé si seguiré [en CSKA] o me iré. Me encantaría jugar en otro lado en donde se pueda jugar Europa League o Champions. Lo único cierto es que estoy contento, feliz. La gente me quiere mucho y vamos a esperar qué pasa”, y finalizó: “Se encargará mi representante. Espero que, cuando finalicen las vacaciones en Rusia, me diga qué sigue”.