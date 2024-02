Gamero pidió perdón por penosa derrota de Millonarios ante Patriotas; no soportó lo que pasó en Tunja

El sábado 24 de febrero, Millonarios F. C. cayó por la mínima diferencia ante Patriotas de Boyacá en el estadio La Independencia. A pesar de que el equipo capitalino, que tendrá participación en la Copa Libertadores de América en las próximas semanas, generó más opciones de gol, no tuvo fuerzas para vencer al rival mencionado.

“ La sensación es de tristeza. Aparte de la tristeza, es la conciencia de pedirle disculpas a nuestra afición que vino al estadio, vamos a seguir trabajando duro para darles satisfacciones . Fue un partido controlado que se manejó bien, yo creo que Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta donde nos descuidamos, nos hace gol”, dijo el experimentado estratega.

“Nosotros intentamos, el fútbol es hacer un gol más que el oponente y Patriotas lo hizo. Toca seguir revisando la definición porque creamos las opciones de gol, pero las botamos. A fin de cuentas, Patriotas hizo bien su trabajo. Nosotros nos descuidamos, lo intentamos después ir a buscar el empate y no lo conseguimos, no hicimos gol, pero las opciones las creamos”, agregó.

Con la derrota, Millonarios F. C. quedó en la casilla décima de la tabla de posiciones con tan solo 11 puntos. El conjunto azul, considerado por muchos como el mejor del país actualmente, no levanta cabeza y no logra asegurarse adentro de los ocho. A pesar de ello, sobre este duelo, Gamero destacó algunos puntos positivos.