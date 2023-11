Gobierno de Venezuela denuncia “secuestro” de su selección en Perú; aerolínea se pronunció

Aerolínea aclara las demoras

Aunque sobre la cancha hubo repartición de puntos, fuera de ella la polémica se encendió por las denuncias de Nahuel Ferraresi contra el accionar de las autoridades peruanas. “Me pegaron dos palazos”, dijo el central del São Paulo, mientras mostraba vendajes en los dedos índice y anular de su mano derecha. “ Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela (en las tribunas). Salomón Rondón va a dar su camisa y yo voy atrás de él y cuando yo voy a tirar la mía para la gente, la Policía me frena ”, declaró el zaguero a los canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

“Hay un señor de la Policía que me frena bien, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, y sacaron los palos para pegarnos (…). Me pegaron dos palazos (…). Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco (dos dedos), pero no fue (una lesión) grave”, añadió.