Hermano de Catalina Usme lanzó varillazo a directivos por gesta de Colombia ante Jamaica en el Mundial Femenino

MELBOURNE, AUSTRALIA - 8 DE AGOSTO: Catalina Usme de Colombia posa para una foto con el premio VISA Player Of The Match después de la victoria de sus equipos luego de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023, partido de octavos de final entre Colombia y Jamaica en el Melbourne Rectangular Stadium el 08 de agosto de 2023 en Melbourne / Naarm, Australia. (Foto de Mackenzie Sweetnam - FIFA/FIFA vía Getty Images) | Foto: FIFA via Getty Images