Hincha de Nacional llorando desata ola de burlas y se hace viral; no aguantó papelón en la Libertadores

“Es una desazón no clasificar, teníamos ilusión. Nacional está acostumbrado a jugar torneos internacionales, pero no se dio. El camerino está triste porque no salen las cosas. Una lástima la racha que estamos teniendo, esto se va a arreglar con trabajo y saldremos adelante”, precisó Santiago Rojas, portero del equipo cafetero.

“Qué dolor ver al verde así. Ya no aguantamos más esto, vendan el equipo por favor. Cómo van a manejar así al equipo más grande del país, solo les interesa la plata. Están insultando a la hinchada, que nunca los ha abandonado y que siempre llena el Atanasio Girardot, pero ya no más”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Si no quieren trabajar más, vendan el club, No jueguen más con nuestros sentimientos porque ya no aguantamos más. Dios que estamos pagando en esta vida con el verde por culpa de una administración que no sabe de fútbol. Solo les interesa la plata. Por favor hagamos algo”.