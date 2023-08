Hugo Rodallega sorprende con revelación de su futuro a pesar de renovar con Santa Fe; este es el club en el que quiere jugar

Su capricho por cumplir

Y agregó que no le importa la situación del equipo cuyabro, pues quiere jugar allí. “A mí no me interesa si está en la A, B o C, quiero estar ahí. Quiero que sean los últimos minutos, no necesariamente que sea todo el semestre, así sean unos minutos. Que cuando pase, yo diga que acá acabó mi camino con la camiseta del Quindío”.